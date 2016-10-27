Олег Знарок: Заметил ли, что у сборников выросли крылья? Нет, сейчас разденутся – посмотрю

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Медвешчака» (6:0).

- Мы провели невыразительный первый период, пропускали много контратак. Мы не очень хорошо сыграли в обороне. Команда соперника очень остро контратаковала. Нам повезло, что они не забили. Понятно, что приближается перерыв, поэтому настроение соответствующее. Хорошо, что закончили победой.



- В отличной форме Шестеркин и Коскинен. Будет ли шанс у Иванникова?

- Пока не знаю. Вы же сами сказали, что у нас хорошие два вратаря, и мы этому очень рады.



- Заметили, что крылья выросли у сборников?

- Нет, не заметил. Сейчас разденутся – посмотрю.



- Перед Олимпиадой в Ванкувере команда уходила лидером, как сейчас. А потом провалилась в плей-офф с рижским «Динамо». Как не дать расслабиться?

- Команда едет в Новогорск на сборы. Они там будут работать, усиленно тренироваться. У нас есть отличный тренерский штаб, который мастерски проведет сборы.



- Был ли принципиальным этот матч после поражения в Загребе?

- Что значит принципиальным? Для нас каждый матч принципиальный, потому что мы всегда настраиваемся только на победу. Тогда не получилось, сегодня получилось – вот и все.



- Насколько сложно перестроиться на сборную? Все-таки команда будет отдыхать, а вам работать.

- Ну, что поделать? Жизнь такая, - передает слова Знарка корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома обыграл «Медвешчак» со счетом 6:0.

За петербургский клуб отличились Евгений Кетов, Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Николай Прохоркин, Александр Барабанов и Егор Яковлев.

Подопечные Олега Знарка после 27 матчей идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 67 очками, хорваты, проведя на две игры меньше, занимают двенадцатую строчку, имея в активе 32 очка.

Следующий матч армейцы проведут 9 ноября в Москве против «Динамо», «Медвешчак» 31 октября в Череповце встретится с «Северсталью».