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Олег Знарок: Заметил ли, что у сборников выросли крылья? Нет, сейчас разденутся – посмотрю

Владимир Кусакин
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Медвешчака» (6:0).

- Мы провели невыразительный первый период, пропускали много контратак. Мы не очень хорошо сыграли в обороне. Команда соперника очень остро контратаковала. Нам повезло, что они не забили. Понятно, что приближается перерыв, поэтому настроение соответствующее. Хорошо, что закончили победой.

- В отличной форме Шестеркин и Коскинен. Будет ли шанс у Иванникова?
- Пока не знаю. Вы же сами сказали, что у нас хорошие два вратаря, и мы этому очень рады.

- Заметили, что крылья выросли у сборников?
- Нет, не заметил. Сейчас разденутся – посмотрю.

- Перед Олимпиадой в Ванкувере команда уходила лидером, как сейчас. А потом провалилась в плей-офф с рижским «Динамо». Как не дать расслабиться?
- Команда едет в Новогорск на сборы. Они там будут работать, усиленно тренироваться. У нас есть отличный тренерский штаб, который мастерски проведет сборы.

- Был ли принципиальным этот матч после поражения в Загребе?
- Что значит принципиальным? Для нас каждый матч принципиальный, потому что мы всегда настраиваемся только на победу. Тогда не получилось, сегодня получилось – вот и все.

- Насколько сложно перестроиться на сборную? Все-таки команда будет отдыхать, а вам работать.
- Ну, что поделать? Жизнь такая, - передает слова Знарка корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома обыграл «Медвешчак» со счетом 6:0.

За петербургский клуб отличились Евгений Кетов, Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Николай Прохоркин, Александр Барабанов и Егор Яковлев.

Подопечные Олега Знарка после 27 матчей идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 67 очками, хорваты, проведя на две игры меньше, занимают двенадцатую строчку, имея в активе 32 очка.

Следующий матч армейцы проведут 9 ноября в Москве против «Динамо», «Медвешчак» 31 октября в Череповце встретится с «Северсталью».     

Матч

СКА - Медвешчак - 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)

Голы:

Кетов (Каблуков, Хохлачёв), 17:11 (1:0). Ковальчук (Войнов), 24:26 (2:0). Дацюк (Войнов, Барабанов), 39:09 (3:0). Прохоркин (Мозес), 41:48 (4:0). Барабанов (Гусев), 49:45 (5:0). Яковлев (Дацюк), 53:06 (6:0 - бол.).

Место и дата

27 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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