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Горди Дуайер: Третья шайба стала поворотной в матче против СКА

Владимир Кусакин
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Главный тренер «Медвешчака» Горди Дуайер поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:6).

- В первую очередь, хотелось бы поздравить СКА и отметить классную реализацию моментов. Лучшие игроки соперника показали то, на что они способны. Мы знали, что, чтобы рассчитывать на результат, нам нужно показать максимум своих возможностей. На мой взгляд, третий гол стал поворотным моментом в сегодняшней игре. Мы очень надеялись, что повтор покажет, что игрок СКА был в площади ворот в момент броска. Третий период был скорее формальностью, мы допустили несколько результативных ошибок. СКА – лучшая команда лиги, - передает слова Дуайера корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома обыграл «Медвешчак» со счетом 6:0.

За петербургский клуб отличились Евгений Кетов, Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Николай Прохоркин, Александр Барабанов и Егор Яковлев.

Подопечные Олега Знарка после 27 матчей идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 67 очками, хорваты, проведя на две игры меньше, занимают двенадцатую строчку, имея в активе 32 очка.

Следующий матч армейцы проведут 9 ноября в Москве против «Динамо», «Медвешчак» 31 октября в Череповце встретится с «Северсталью».     

Матч

СКА - Медвешчак - 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)

Голы:

Кетов (Каблуков, Хохлачёв), 17:11 (1:0). Ковальчук (Войнов), 24:26 (2:0). Дацюк (Войнов, Барабанов), 39:09 (3:0). Прохоркин (Мозес), 41:48 (4:0). Барабанов (Гусев), 49:45 (5:0). Яковлев (Дацюк), 53:06 (6:0 - бол.).

Место и дата

27 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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