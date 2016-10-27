Павел Дацюк: Думаю, перерыв на матчи сборной России пойдет мне на пользу

Капитан СКА Павел Дацюк поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Медвешчака» (6:0).

- Победы даются не так легко. По счету кажется, что игралось легко, но на самом деле все команды настраиваются на нас, хотят обыграть нас и прервать нашу серию.



- Вы долго не забивали, а сегодня снова сделали чудо. Все так и рассчитывали?

- После травмы долго отходил. Все еще вхожу в игру. Думаю, этот перерыв пойдет мне на пользу. Намного легче играть, когда так поддерживают болельщики. Хочется делать невозможное. - Уже придумали, что будете делать в игровую паузу?

- Пока не думал об этом. Задача была хорошо закончить этот игровой отрезок. Здорово, что никто из ребят не расслабился. Теперь можно и подумать о том, что сделать в выходные, - передает слова Дацюка корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома обыграл «Медвешчак» со счетом 6:0.

За петербургский клуб отличились Евгений Кетов, Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Николай Прохоркин, Александр Барабанов и Егор Яковлев.

Подопечные Олега Знарка после 27 матчей идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 67 очками, хорваты, проведя на две игры меньше, занимают двенадцатую строчку, имея в активе 32 очка.

Следующий матч армейцы проведут 9 ноября в Москве против «Динамо», «Медвешчак» 31 октября в Череповце встретится с «Северсталью».