Павел Дацюк: Думаю, перерыв на матчи сборной России пойдет мне на пользу
Капитан СКА Павел Дацюк поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Медвешчака» (6:0).
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Победы даются не так легко. По счету кажется, что игралось легко, но на
самом деле все команды настраиваются на нас, хотят обыграть нас и
прервать нашу серию.
- Вы долго не забивали, а сегодня снова сделали чудо. Все так и рассчитывали?
- После травмы долго отходил. Все еще вхожу в игру. Думаю, этот перерыв пойдет мне на пользу. Намного легче играть, когда так поддерживают болельщики. Хочется делать невозможное.
- Уже придумали, что будете делать в игровую паузу?
- Пока не думал об этом. Задача была хорошо закончить этот игровой отрезок. Здорово, что никто из ребят не расслабился. Теперь можно и подумать о том, что сделать в выходные, - передает слова Дацюка корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома обыграл «Медвешчак» со счетом 6:0.
За петербургский клуб отличились Евгений Кетов, Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Николай Прохоркин, Александр Барабанов и Егор Яковлев.
Подопечные Олега Знарка после 27 матчей идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 67 очками, хорваты, проведя на две игры меньше, занимают двенадцатую строчку, имея в активе 32 очка.
Следующий матч армейцы проведут 9 ноября в Москве против «Динамо», «Медвешчак» 31 октября в Череповце встретится с «Северсталью».
Матч
СКА - Медвешчак - 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)
Голы:
Кетов (Каблуков, Хохлачёв), 17:11 (1:0). Ковальчук (Войнов), 24:26 (2:0). Дацюк (Войнов, Барабанов), 39:09 (3:0). Прохоркин (Мозес), 41:48 (4:0). Барабанов (Гусев), 49:45 (5:0). Яковлев (Дацюк), 53:06 (6:0 - бол.).
Место и дата
27 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция