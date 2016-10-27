Александр Хохлачев: 11 побед подряд? СКА выходит на каждую игру как на последнюю и старается выиграть

Нападающий СКА Александр Хохлачев поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Медвешчака» (6:0).

- Вы одержали уже 11-ю победу подряд. Не сбились еще со счета?

- Нет (улыбается). Просто выходим на каждую игру как на последнюю и стараемся победить.



- Показалось, что две последних игры против «Слована» и «Медвешчака» были очень похожи.

- Соперники были разные. Мы просто выкладываемся в каждой игре.



- При этом начало было непростым.

- Просто соперник был хорош. Игра состоит из трех периодов, а они отдали очень много сил в первом. Мы терпели и играли в свой хоккей.



- Можно сказать, что хорваты в какой-то момент бросили играть?

- Не знаю, бросили они или нет. Просто играли в свой хоккей, старались не обращать внимания на них.



- Сейчас у вас будет долгожданный отдых. Уже что-то запланировали?

- Пока нет. Буду просто отдыхать, - передает слова Хохлачева корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома обыграл «Медвешчак» со счетом 6:0.

За петербургский клуб отличились Евгений Кетов, Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Николай Прохоркин, Александр Барабанов и Егор Яковлев.

Подопечные Олега Знарка после 27 матчей идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 67 очками, хорваты, проведя на две игры меньше, занимают двенадцатую строчку, имея в активе 32 очка.

Следующий матч армейцы проведут 9 ноября в Москве против «Динамо», «Медвешчак» 31 октября в Череповце встретится с «Северсталью».