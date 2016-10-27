ЦСКА одержал четвертую победу в Евролиге, разгромив УНИКС

ЦСКА дома взял верх над УНИКСом в 4-м туре регулярного чемпионата Евролиги. Счет встречи - 98:80 (23:20, 24:23,21:12, 30:25)

Первые две четверти прошли в равной борьбе. Армейцы переломили ситуацию в следующем отрезке, а в заключительной четверти довели дело до разгрома.

Лучшим в составе победителей стал защитник Милош Теодосич, который записал в свой актив 16 очков, 10 передач и один подбор.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.

Столичный клуб одержал четвертую победу в четырех матчах и лидирует в турнирной таблице. Казанский клуб, напротив, потерпел четвертое поражение.

В пятом туре ЦСКА 3 ноября сыграет на выезде с греческим «Олимпиакосом», а УНИКС в тот же день встретится в гостях с турецким «Фенербахче».