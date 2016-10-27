Создана петиция с просьбой уволить Слуцкого из ЦСКА

На сайте Change.org появилась петиция с обращением к Евгению Гинеру и Роману Бабаеву с просьбой уволить Леонида Слуцкого из ЦСКА.

«Мы, болельщики профессионального футбольного клуба ЦСКА возмущены поведением главного тренера нашей любимой команды Леонида Слуцкого и игрой, которую показывает наш клуб. Петиция на www.change.org – единственная возможность быть услышанными. Если тренер сам отворачивается от фанатов команды, которую он тренирует, то нам не нужен такой тренер. ЦСКА всегда будет первым», - говорится в данной петиции.

Ранее СМИ заявили, что Слуцкий не пришел на встречу с фанатами армейского клуба.

Стоит отметить, что в последних двух матчах болельщики вывешивали оскорбительные баннеры в адрес 45-летнего российского специалиста.

Напомним, после 11 матчей чемпионата России подопечные Слуцкого расположились на третьем месте турнирной таблицы, имея в активе 21 очко. После трех матчей группового этапа Лиги чемпионов армейцы с двумя очками замыкают группу Е и сохраняют теоретические шансы на выход в плей-офф.

