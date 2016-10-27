Егор Яковлев: Секрет моей результативности – большая заслуга партнеров

Защитник СКА Егор Яковлев поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Медвешчака» (6:0).

- Чем отличалась домашняя игра от прошлой в Загребе?

- Там чуть другая площадка, качество льда не очень хорошее. Здесь все родное, в хорошем состоянии.



- Вы рады, что продлили свою серию? Какие эмоции перед перерывом?

- Очень рад, хотел забить, старался. Эмоции самые наилучшие. Сейчас отдохнем четыре дня и дальше продолжим.



- В чем секрет вашей результативности?

- Это большая заслуга моих партнеров. Я играю с большими мастерами. Я ценю каждый момент, проведенный с ними, - передает слова Яковлева корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома обыграл «Медвешчак» со счетом 6:0.

За петербургский клуб отличились Евгений Кетов, Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Николай Прохоркин, Александр Барабанов и Егор Яковлев.

Подопечные Олега Знарка после 27 матчей идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 67 очками, хорваты, проведя на две игры меньше, занимают двенадцатую строчку, имея в активе 32 очка.

Следующий матч армейцы проведут 9 ноября в Москве против «Динамо», «Медвешчак» 31 октября в Череповце встретится с «Северсталью».