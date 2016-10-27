ЦСКА переиграл «Слован» в матче чемпионата КХЛ
Хоккеисты московского ЦСКА переиграли «Слован» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2.
Заброшенными шайбами в составе армейцев отметились Александр Попов, Александр Кутузов, Йонас Энлунд и Максим Мамин. У «Слована» точными бросками отметились Джонатан Чичу и Вацлав Недорост.
В следующем матче 9 ноября ЦСКА в Подольске встретится с «Витязем». «Слован» 29 октября в Череповце сыграет с «Северсталью».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически