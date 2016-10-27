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Павел Дацюк: На Еврохоккейтур в сборную России надо вызывать молодых парней, пробовать их

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Капитан СКА Павел Дацюк поделился мнением о хоккеистах, которые вызваны в сборную России на матчи Кубка Карьяла.

- Тренерский штаб сборной вызвал на Кубок «Карьяла» молодых ребят. Как вам такое решение?
- Это правильно. На Еврохоккейтур надо вызывать молодых парней, пробовать их, чтобы они видели международный уровень, давать им играть на чемпионате мира.

- На Кубок Первого канала Олег Знарок обещает вызвать звезд.
- В сборной все звезды. Не знаю о планах, но надо приглашать молодых.

- Смогут ли игроки СКА Прохоркин, Гусев и Барабанов стать лидерами этой молодой сборной России?
- Они едут не в молодую сборную, а просто в сборную. Думаю, у них на это будут хорошие шансы, если они будут работать так же, как и в клубе, - передает слова Дацюка корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, финский этап Еврохоккейтура пройдет с 3 по 6 ноября в Хельсинки. Первый матч в рамках Кубка «Карьяла» сборная России проведет 3 ноября против сборной Финляндии.

 

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