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Евгений Ловчев: Тренерам сборной надо обратить внимание на Измайлова

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев отметил в матче 1/8 финала Кубка России «Краснодар» – «Оренбург» (3:2) вышедшего на замену Марата Измайлова. 

– Марат показал приличный футбол. И, считаю, на Марата надо обратить внимание тренерам сборной. На его позиции у нас только Миранчук, он пока Измайлову не ровня. Марат столько атак организовал в игре с «Оренбургом»! Но так безобразно его пасы использовали партнеры, которые транжирили моменты, – отметил Евгений Ловчев.

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