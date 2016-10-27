Евгений Ловчев: Тренерам сборной надо обратить внимание на Измайлова

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев отметил в матче 1/8 финала Кубка России «Краснодар» – «Оренбург» (3:2) вышедшего на замену Марата Измайлова.

– Марат показал приличный футбол. И, считаю, на Марата надо обратить внимание тренерам сборной. На его позиции у нас только Миранчук, он пока Измайлову не ровня. Марат столько атак организовал в игре с «Оренбургом»! Но так безобразно его пасы использовали партнеры, которые транжирили моменты, – отметил Евгений Ловчев.



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