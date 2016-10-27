Александр Бубнов: Таким беспомощным я не видел «Зенит» очень давно
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал разгромное поражение «Зенита» от «Анжи» (0:4) в матче 1\8 финала Кубка России.
«Похоже, Мирча Луческу не случайно после тяжелой победы над «Оренбургом» сказал, что она для него более ценна, чем выигрыш у «Спартака». Видимо, он чувствовал неприятности. Плохое функциональное состояние обернулось тем, что команда против «Анжи» играла очень медленно, а после второго пропущенного мяча и удаления просто развалилась. Луческу стоял задумчивый и, возможно, думал о будущих играх — как выбираться из этой ямы. Таким беспомощным я не видел «Зенит» очень давно. На команду было жалко смотреть», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru
За махачкалинский клуб дубль оформил Филипп Будковский, еще по мячу забили Шамиль Гасанов и Бернард Бериша. В составе петербуржцев были удалены Михаил Кержаков и Жулиано, у дагестанцев – Али Гаджибеков. В РФПЛ следующий матч команда Мирчи Луческу сыграет 30 октября дома с «Томью.
Кубок России
1/8 финала
Матч
Голы
Гасанов 29 (1:0). Будковский 62 (2:0). Будковский 69 (3:0). Бериша 79 (4:0).
Состав
Анжи: Юрченко, Менса, Тигиев, Гаджибеков, Шандао, Мусалов, Гасанов, Иличевич (Обертан, 70), Бериша (Мутари, 84), Эбесилио (Маевский, 77), Будковский
Зенит: Кержаков М., Ломбертс, Нету, Анюков, Мак (Лодыгин, 59), Жулиано, Хави Гарсия (Витсель, 46), Жирков, Маурисио, Шатов (Кокорин, 46), Дзюба
Предупреждения:
Будковский, 31; Бериша, 36; Гаджибеков, 51 - Нету, 36; Кокорин, 56; Жирков, 67
Удаления:
Гаджибеков, 89 - Кержаков М., 57; Жулиано, 89
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
27 октября 18:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция