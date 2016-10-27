Александр Бубнов: Таким беспомощным я не видел «Зенит» очень давно

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал разгромное поражение «Зенита» от «Анжи» (0:4) в матче 1\8 финала Кубка России.

«Похоже, Мирча Луческу не случайно после тяжелой победы над «Оренбургом» сказал, что она для него более ценна, чем выигрыш у «Спартака». Видимо, он чувствовал неприятности. Плохое функциональное состояние обернулось тем, что команда против «Анжи» играла очень медленно, а после второго пропущенного мяча и удаления просто развалилась. Луческу стоял задумчивый и, возможно, думал о будущих играх — как выбираться из этой ямы. Таким беспомощным я не видел «Зенит» очень давно. На команду было жалко смотреть», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru

За махачкалинский клуб дубль оформил Филипп Будковский, еще по мячу забили Шамиль Гасанов и Бернард Бериша. В составе петербуржцев были удалены Михаил Кержаков и Жулиано, у дагестанцев – Али Гаджибеков. В РФПЛ следующий матч команда Мирчи Луческу сыграет 30 октября дома с «Томью.

Кубок России

1/8 финала