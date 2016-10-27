Роберт Евдокимов: В юмористической передаче «Свисток» одобрят судейство матча с «Краснодаром»

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов после поражения от «Краснодара» (2:3 ДВ) в матче 1/8 финала Кубка России рассказал о судействе.

- «Краснодар» - сильная команда с большим задачами. Мы это ощутили во всех аспектах. Это заслуженная победа для них по всем показателям.

- Ваша команда сыграла сегодня в открытый футбол. Это удивило.

- Мы не играли открыто. По аналогии с матчами в чемпионате действовали строго и «ниже». Два дня назад мы провели сложный матч в Питере. В Краснодаре из-за сильного ветра были проблемы с посадкой в аэропорту. Плюс нас не пригласили даже потренироваться на стадион «Краснодара». Как я понял, здесь это традиция. По футболу, с «быками» тяжело играть в открытый футбол. В «Краснодаре» много техничных игроков. Они заставили играть нас «ниже», чем обычно. Да, не все получилось, но мы могли победить сегодня. Но видя эту академию, видя стадион, видя суммы контрактов, кажется, шансов нет. Но, выйдя на поле, все меняется. Понимаешь, что шансы равны. Измайлов выглядел на голове выше всех футболистов на поле. Думаю, если мы он был у нас, а не в «Краснодаре», мы, может, и победили бы (улыбается).

- Вы дважды вели в счете. Почему не смогли удержать преимущество?

- Силы команды. У нас в последнее время в чемпионате как: кто-то на судейство жалуется, а в следующей игре ему помогают. Может, и мне сегодня пожаловаться? Потому что это был кошмар сегодня на поле. Я понимаю, что у трех сторон свое мнение. Я недавно прочел, что директор одного клуба сказал, что в ворота «Оренбурга» в матче с его командой не поставили три пенальти. Может, ему приснилось? Они за матч три раза к нашим воротам подошли. У каждого своя правда. Я знаю, что инспектор матча, скажет, что было великолепное судейство. В юмористической программе «Свисток» одобрят судейство. Судьи всегда правы. Но мне судейство не понравилось. Я не говорю об удалении. Я о трактовке фолов, которые было разным для команд. Но есть и объективные причины: не справились с Гранквистом на стандартах, не справились с Измайловым вообще. Он летал по полю и показал крутую игру.

Напомним, в четвертьфинале Кубка России «Краснодар» сыграет с «Уралом».