Игорь Шалимов: Мое дело – смотреть за игрой, а не за судейством

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после победы в 1/8 финала Кубка России над «Оренбургом» (3:2 ДВ) рассказал, что игра развивалась по сценарию гостей.

- Игра сложилась тяжело: два раза отыгрывались. В начале игры имели два момента, но не реализовали их. Парни молодцы, что отыгрались. Сыграли в итоге 120 минут. Хорошо, что вырвали победу. Она была тяжелой. Мы владели мячом, инициативой и добились результата. Позабавило, что в последних атаках не реализовали кучу моментов и победили с разницей в один мяч. Хотя любой стандарт, навес у наших ворот мог привести к пропущенному мячу. Это не радует, но мы прошли дальше в турнире – это главное.

- Роберт Евдокимов сказал, что арбитр судил в одну сторону, помогая «Краснодару».

- Арбитры судили так, как могли. Ни о какой предвзятости не могу говорить, кто бы ни играл и о каких матчах не шла бы речь. Есть люди, которые этим занимаются, разбирают эпизоды. Мое дело – смотреть за игрой.

- Сегодня «Краснодар» выиграл с трудом.

- Мы не собирались выиграть «малой кровью». Мы знали, что «Оренбург» - приличная команда, которая хорошо играет низом. Мы всегда должны действовать агрессивно, создавать моменты с игры. Нам удавалось это делать в начале матча. Но потом пропустили мячи, и стало тяжелее. Забей мы первые, все было бы иначе. Но парни смогли отыграться, и это больший плюс.

- Что с Павлом Мамаевым?

- У Павла то же самое место. Сейчас врачи будут смотреть.

- Что случилось в первом голе?

- Это удивительно. Каждый игрок знает, что делать в своей ситуации. Мы его разберем. Надеюсь, больше таких мячей мы не получим.

Напомним, в четвертьфинале Кубка России «Краснодар» сыграет с «Уралом».