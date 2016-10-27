Игорь Шалимов: Мое дело – смотреть за игрой, а не за судейством
Главный
тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после победы в 1/8 финала Кубка России над
«Оренбургом» (3:2 ДВ) рассказал, что игра развивалась по сценарию гостей.
- Игра сложилась тяжело: два раза отыгрывались. В начале игры
имели два момента, но не реализовали их. Парни молодцы, что отыгрались. Сыграли
в итоге 120 минут. Хорошо, что вырвали победу. Она была тяжелой. Мы владели
мячом, инициативой и добились результата. Позабавило, что в последних атаках не
реализовали кучу моментов и победили с разницей в один мяч. Хотя любой
стандарт, навес у наших ворот мог привести к пропущенному мячу. Это не радует,
но мы прошли дальше в турнире – это главное.
- Роберт
Евдокимов сказал, что арбитр судил в одну сторону, помогая «Краснодару».
- Арбитры судили так, как могли. Ни о какой предвзятости не могу говорить, кто бы ни играл и о каких матчах не шла бы речь. Есть люди, которые этим занимаются, разбирают эпизоды. Мое дело – смотреть за игрой.
- Сегодня
«Краснодар» выиграл с трудом.
- Мы не собирались выиграть «малой кровью». Мы знали, что «Оренбург» - приличная команда, которая хорошо играет низом. Мы всегда должны действовать агрессивно, создавать моменты с игры. Нам удавалось это делать в начале матча. Но потом пропустили мячи, и стало тяжелее. Забей мы первые, все было бы иначе. Но парни смогли отыграться, и это больший плюс.
- Что с
Павлом Мамаевым?
- У Павла то же самое место. Сейчас врачи будут смотреть.
- Что
случилось в первом голе?
- Это удивительно. Каждый игрок знает, что делать в своей ситуации. Мы его разберем. Надеюсь, больше таких мячей мы не получим.
Напомним, в четвертьфинале Кубка России «Краснодар» сыграет с «Уралом».
Матч
Краснодар - Оренбург - 3:2 (0:0)
Голы
Бреев 55 (0:1). Гранквист 57 (1:1). Нехайчик 60 (1:2). Измайлов 67 (2:2). Гранквист 101 (3:2).
Состав
Краснодар: Синицын, Гранквист, Калешин, Мартынович, Подберёзкин (Каборе, 59), Петров, Мамаев (Ахмедов, 17), Лаборде (Окриашвили, 89), Газинский, Измайлов, Ари
Оренбург: Гутор, Андреев, Полуяхтов, Ойеволе, Бамба (Нехайчик, 46), Бреев, Воробьёв (Померко, 86), Коронов (Делькин, 92), Ефремов, Афонин, Малых
Предупреждения:
Каборе, 76; Измайлов, 98; Гранквист, 100 - Бамба, 26; Афонин, 27; Воробьёв, 62; Андреев, 63; Бреев, 65; Ойеволе, 70; Малых, 103
Удаления:
нет - Ойеволе, 107
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
27 октября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция