Димитрис Итудис: УНИКС использовал стратегию, часто применяемую нашими соперниками

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных над УНИКСом (98:80 - 23:20, 24:23,21:12, 30:25) в четвертом туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Нельзя забывать, что сегодня мы впервые оказались в ситуации, когда провели трудный матч на выезде, затем был перелет, тренировка и еще одна игра Евролиги. Потому мы фокусировались на энергии. Мы старались быть собранными и разделить игровое время между свежими игроками. Первая половина получилась более равной, поскольку УНИКС использовал стратегию, часто применяемую нашими соперниками: не дать воспользоваться пространством, замедлить нас. При этом мы все же нашли возможности набрать почти 50 очков, при том, что смазали много открытых бросков, совершили невынужденные потери в первой половине. Мы говорили в перерыве о нашей защите против пик-н-роллов, наших ротациях. И справились. Посмотрели в раздевалке нарезку моментов с нашими ошибками в обороне, из-за которых пропустили 43 очка. И в третьей четверти показали хорошую агрессивность, использовали наши тела, добавили в подвижности, от этого поймали ритм и побежали. Удалось поддерживать этот уровень агрессивности, а потому и удержать большой перевес до конца. Защита дала нам ритм, мы заставляли соперников совершать потери. Все же мы более быстрая команда. Надо помнить, что УНИКС играл без двух ключевых игроков, Кларка и Понкрашова, желаю им скорее вернуться в строй, но я должен поздравить свою команду. В третьей четверти парни здорово старались в защите», - приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Напомним, первые две четверти прошли в равной борьбе. Армейцы переломили ситуацию в следующем отрезке, а в заключительной четверти довели дело до разгрома.

Лучшим в составе победителей стал защитник Милош Теодосич, который записал в свой актив 16 очков, 10 передач и один подбор.

Столичный клуб одержал четвертую победу в четырех матчах и лидирует в турнирной таблице. Казанский клуб, напротив, потерпел четвертое поражение.