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Мамаев получил травму в сотом матче за «Краснодар»

Руслан Абушкин
Руслан Абушкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев получил травму в матче 1/8 финала Кубка России против «Оренбурга» (3:2 ДВ).

Мамаев вышел в стартовом составе, почувствовал боль в правом бедре и был заменен на 17-й минуте. У 28-летнего игрока случился рецидив травмы, из-за которой он пропустил последний месяц.

Стоит отметить, что сегодня Мамаев проводил свой сотый матч за краснодарский клуб (75 – в чемпионате, 9 – в кубке, 16 – в Лиге Европы). Он выступает за «Краснодар» с июля 2013 года. 

В нынешнем сезоне на счету хавбека две голевые передачи в шести матчах во всех турнирах. Всего на его счету 26 голов и 24 результативные передачи в майке краснодарского клуба.

Матч

Краснодар - Оренбург - 3:2 (0:0)

Голы

Бреев 55 (0:1). Гранквист 57 (1:1). Нехайчик 60 (1:2). Измайлов 67 (2:2). Гранквист 101 (3:2).

Состав

Краснодар: Синицын, Гранквист, Калешин, Мартынович, Подберёзкин (Каборе, 59), Петров, Мамаев (Ахмедов, 17), Лаборде (Окриашвили, 89), Газинский, Измайлов, Ари

Оренбург: Гутор, Андреев, Полуяхтов, Ойеволе, Бамба (Нехайчик, 46), Бреев, Воробьёв (Померко, 86), Коронов (Делькин, 92), Ефремов, Афонин, Малых

Предупреждения:

Каборе, 76; Измайлов, 98; Гранквист, 100 - Бамба, 26; Афонин, 27; Воробьёв, 62; Андреев, 63; Бреев, 65; Ойеволе, 70; Малых, 103

Удаления:

нет - Ойеволе, 107

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

27 октября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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