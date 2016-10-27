Мамаев получил травму в сотом матче за «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев получил травму в матче 1/8 финала Кубка России против «Оренбурга» (3:2 ДВ).

Мамаев вышел в стартовом составе, почувствовал боль в правом бедре и был заменен на 17-й минуте. У 28-летнего игрока случился рецидив травмы, из-за которой он пропустил последний месяц.

Стоит отметить, что сегодня Мамаев проводил свой сотый матч за краснодарский клуб (75 – в чемпионате, 9 – в кубке, 16 – в Лиге Европы). Он выступает за «Краснодар» с июля 2013 года.

В нынешнем сезоне на счету хавбека две голевые передачи в шести матчах во всех турнирах. Всего на его счету 26 голов и 24 результативные передачи в майке краснодарского клуба.