Павел Мамаев: Кажется, что я выбыл надолго
Полузащитник «Краснодара» прокомментировал победу своей команды над «Оренбургом» (3:2 ДВ) в 1/8 финала Кубка России.
– Павел, поделитесь впечатлениями от сотой
игры за «Краснодар»?
– Да как-то не хочется: омрачена эта игра была, как видите. (показывает на ногу)
– Что за травма? Надолго ли выпадете из игры?
– Кажется, что надолго.
Напомним, Мамаев вышел в стартовом составе, почувствовал боль в правом бедре и был заменен на 17-й минуте. У 28-летнего игрока случился рецидив травмы, из-за которой он пропустил последний месяц.
Матч
Краснодар - Оренбург - 3:2 (0:0)
Голы
Бреев 55 (0:1). Гранквист 57 (1:1). Нехайчик 60 (1:2). Измайлов 67 (2:2). Гранквист 101 (3:2).
Состав
Краснодар: Синицын, Гранквист, Калешин, Мартынович, Подберёзкин (Каборе, 59), Петров, Мамаев (Ахмедов, 17), Лаборде (Окриашвили, 89), Газинский, Измайлов, Ари
Оренбург: Гутор, Андреев, Полуяхтов, Ойеволе, Бамба (Нехайчик, 46), Бреев, Воробьёв (Померко, 86), Коронов (Делькин, 92), Ефремов, Афонин, Малых
Предупреждения:
Каборе, 76; Измайлов, 98; Гранквист, 100 - Бамба, 26; Афонин, 27; Воробьёв, 62; Андреев, 63; Бреев, 65; Ойеволе, 70; Малых, 103
Удаления:
нет - Ойеволе, 107
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
27 октября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция