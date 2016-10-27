Павел Мамаев: Кажется, что я выбыл надолго

Полузащитник «Краснодара» прокомментировал победу своей команды над «Оренбургом» (3:2 ДВ) в 1/8 финала Кубка России.

– Павел, поделитесь впечатлениями от сотой игры за «Краснодар»?

– Да как-то не хочется: омрачена эта игра была, как видите. (показывает на ногу)

– Что за травма? Надолго ли выпадете из игры?

– Кажется, что надолго.

Напомним, Мамаев вышел в стартовом составе, почувствовал боль в правом бедре и был заменен на 17-й минуте. У 28-летнего игрока случился рецидив травмы, из-за которой он пропустил последний месяц.