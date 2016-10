Пилоты «Ред Булл» вышли к журналистам с ужасающим гримом на лице (видео)

Пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо отметили национальный праздник Южной Америки День мертвых, выйдя к журналистам с ужасающим гримом на лице.

«Теперь я знаю, что чувствует женщина, когда накладывает макияж. Потребовался целый час, чтобы нарисовать эту маску. Наверное, ещё один час нужен, чтобы её смыть», - поделился впечатлениями Риккардо.

Some #MexicoGP get up for the track! 💀🇲🇽 @DanielRicciardo and @Max33Verstappen celebrate Día de los Muertos with @RedBullMex #givesyouwings pic.twitter.com/GdGWjmwGJk