НХЛ. «Питтсбург» сыграет с «Айлендерс», «Филадельфия» «Аризона» и другие матчи
Все матчи регулярного чемпионата НХЛ на Sovsport.ru.
Матч
Место и дата
28 октября 02:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
28 октября 02:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
28 октября 02:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
28 октября 02:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
28 октября 02:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
28 октября 03:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
28 октября 03:00, МТС Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
28 октября 05:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
28 октября 05:30, САП Центр, Онлайн-трансляция
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