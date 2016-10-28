Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Спартак (мол)- : -ЦСКА (мол)
Хоккей  Динамо Москва- : -Йокерит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

НХЛ. «Питтсбург» сыграет с «Айлендерс», «Филадельфия» «Аризона» и другие матчи

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Все матчи регулярного чемпионата НХЛ на Sovsport.ru.

Матч

Филадельфия - Аризона

Место и дата

28 октября 02:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Питтсбург - Айлендерс

Место и дата

28 октября 02:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Баффало - Миннесота

Место и дата

28 октября 02:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Торонто - Флорида

Место и дата

28 октября 02:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Монреаль - Тампа-Бэй

Место и дата

28 октября 02:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Сент-Луис - Детройт

Место и дата

28 октября 03:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Виннипег - Даллас

Место и дата

28 октября 03:00, МТС Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Лос-Анджелес - Нэшвилл

Место и дата

28 октября 05:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Сан-Хосе - Коламбус

Место и дата

28 октября 05:30, САП Центр, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Михаил Сергачев: Ставлю задачу – остаться в «Монреале»Защитник «Монреаля» Михаил Сергачев рассказал о задачах, которые ставит перед собой в этом сезоне.Олег Гросс: «Ванкувер» не ведет переговоры, а мучает Трямкина, вот и всеГенеральный менеджер «Автомобилиста» Олег Гросс поделился мнением о ситуации с российским защитником «Ванкувера» Никитой Трямкиным.Мишель Террьен: Уэбер умеет бросать, но наибольшее впечатление производит его игра в оборонеГлавный тренер «Монреаля» Мишель Террьен после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (3:2) высказался об игре защитника команды Ши Уэбера.Александр Овечкин: Реализация оставила желать лучшего, это касается и меняФорвард «Вашингтона» Александр Овечкин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (1:4).Овечкин забил нетипичный гол, но «Вашингтон» не спас. 5 гвоздей НХЛ (видео)Овечкин забил нетипичный гол, но «Вашингтон» не спас. 5 гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.НХЛ. «Анахайм» разгромил «Нэшвилл» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Эдмонтоном»Хоккеисты «Эдмонтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграли «Вашингтон».«Бостон» без Худобина проиграл «Рейнджерс»Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Бостону».Пас Емелина помог «Монреалю» обыграть «Айлендерс»Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Монреалю».Стивен Стэмкос – первая звезда игрового дня в НХЛНападающий «Тампы» Стивен Стэмкос признан лучшим хоккеистом прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге.Сидни Кросби: Надеюсь, смогу провести полноценный сезонКапитан «Питтсбурга» Сидни Кросби рад своему возвращению на лед после травмы.«Куликов убивает Ворачека хитом, Ягр пляшет в образе фараона». 5 гвоздей (видео)«Куликов убивает Ворачека хитом, Ягр пляшет в образе фараона». 5 гвоздей (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.«Питтсбург» подарил Ягру табличку, сделанную из материала с крыши прошлой арены команды«Питтсбург» сделал подарок своему бывшему игроку Яромиру Ягру, который сейчас выступает за «Флориду».«Сент-Луис» проиграл Калгари, Тарасенко сделал голевую передачу«Сент-Луис» дома потерпел поражение от «Калгари» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Лос-Анджелес» в овертайме победил «Коламбус», Бобровский сделал 27 сэйвов«Лос-Анджелес» одержал победу над «Коламбусом» (3:2 OT) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.НХЛ. «Питтсбург» победил «Флориду», «Тампа-Бэй» была сильнее «Торонто» и другие матчиРезультаты встреч очередного игрового дня регулярного чемпионата НХЛ.Передача Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Баффало»«Филадельфия» дома взяла верх над «Баффало» (4:3 Б.) в регулярном чемпионате НХЛ.«Тампа-Бэй» обыграла «Торонто», Кучеров набрал четыре очка, Наместников – два«Торонто» дома уступил «Тампе-Бэй» (3:7) в регулярном чемпионате НХЛ.Голевая передача Марченко помогла «Детройту» одолеть «Каролину»«Детройт» дома взял верх над «Каролиной» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ.«Питтсбург» обыграл «Флориду», Малкин сделал результативную передачу«Питтсбург» дома взял верх над «Флоридой» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение