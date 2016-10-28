Владислав Батурин: В действиях команды Евдокимова тоже много юмористического
Ведущий программы «Свисток» на канале «Наш футбол» Владислав Батурин ответил главному тренеру «Оренбурга» Роберту Евдокимову, назвавшему его передачу юмористической.
После поражения «Оренбурга» от «Краснодара» в 1/8 финала Кубка России, Роберт Евдокимов высказался, в том числе, о судействе.
- У нас в чемпионате как: кто-то на судейство жалуется, а в следующей игре ему помогают. Может, и мне пожаловаться? Это был кошмар… Знаю, что инспектор матча, скажет про великолепное судейство. В юмористической программе «Свисток» судейство одобрят. Судьи всегда правы. Но мне судейство не понравилось, - сказал главный тренер «Оренбурга».
- Как вы отреагировали на слова Евдокимова? – спросил Батурина корреспондент «Советского спорта».
- Мне неприятно это слышать. Моя программа – не юмористическая, а серьезная и актуальная. Его право, конечно, так судить о передаче, которая выходит в эфир 10 лет. Но хорошо смеется тот, кто смеется последним.
Что касается фразы Роберта Геннадьевича, которого уважаю как игрока и тренера, тоже могу сказать, что в некоторых матчах его команды и его действиях могу найти много юмористических моментов. Но, честно говоря, не хочется углубляться в этот тренд.
- Какой тренд?
- Имею в виду то, как все душат судей, рассчитывая, в том числе, получить «нормальное» судейство в «обратку». Роберт Евдокимов ведь на это намекает. Что-то в этом есть, но это не система. Так что не надейтесь.
- Призываю ко всем уважительно относиться – к судьям, игрокам, тренерам, комментаторам, ведущим, - продолжает Батурин. - Мы все делаем общее дело. Пытаемся создать красивый бренд российского футбола перед чемпионатом мира. Но это плохо получается, потому что ссоримся друг с другом. Надо доверять друг другу. Меня умиляют высказывания про предвзятое судейство. Но если судье никто ничего не станет предлагать, то и проблемы такой не будет. Кто же виноват в том, что судьям поступают предложения? Точно не сами арбитры.
Матч
Краснодар - Оренбург - 3:2 (0:0)
Голы
Бреев 55 (0:1). Гранквист 57 (1:1). Нехайчик 60 (1:2). Измайлов 67 (2:2). Гранквист 101 (3:2).
Состав
Краснодар: Синицын, Гранквист, Калешин, Мартынович, Подберёзкин (Каборе, 59), Петров, Мамаев (Ахмедов, 17), Лаборде (Окриашвили, 89), Газинский, Измайлов, Ари
Оренбург: Гутор, Андреев, Полуяхтов, Ойеволе, Бамба (Нехайчик, 46), Бреев, Воробьёв (Померко, 86), Коронов (Делькин, 92), Ефремов, Афонин, Малых
Предупреждения:
Каборе, 76; Измайлов, 98; Гранквист, 100 - Бамба, 26; Афонин, 27; Воробьёв, 62; Андреев, 63; Бреев, 65; Ойеволе, 70; Малых, 103
Удаления:
нет - Ойеволе, 107
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
27 октября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция