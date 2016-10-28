КХЛ. «Трактор» - «Авангард», «Металлург» (Мг) - «Сибирь» и другие матчи
Все матчи регулярного чемпионата КХЛ на Sovsport.ru.
Матч
Место и дата
28 октября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
28 октября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
28 октября 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
28 октября 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
28 октября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически