НХЛ. «Нью-Джерси» – «Чикаго», «Колорадо» – «Виннипег» и другие матчи
Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.
Национальная хоккейная лига
Регулярный чемпионат
29 октября
Матч
Каролина - Рейнджерс - 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)Перерыв
Голы:
Зукарелло (Зибанежад, Бучневич), 8:31 (0:1). Скиннер (Раск, Хэнифин), 12:34 (1:1). Скиннер (Славин, Песке), 20:33 (2:1). Зукарелло (Лундквист, Макдона), 32:17 (2:2). Бикелл (Скиннер, Раск), 39:39 (3:2).
Место и дата
29 октября 02:30, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Нью-Джерси - Чикаго - 2:2 (1:0, 0:1, 1:1)3-й период
Голы:
Паренто (Овитю, Смит-Пелли), 15:32 (1:0). Панарин (Сибрук, Кейн), 26:48 (1:1). Мур (Холл, Палмиери), 44:06 (2:1). Хосса (Кэмпбелл, Тэйвс), 57:49 (2:2).
Место и дата
29 октября 02:30, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Колорадо - Виннипег - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)Перерыв
Место и дата
29 октября 04:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Анахайм - Коламбус - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
29 октября 05:00, Хонда Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Ванкувер - Эдмонтон - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
29 октября 05:00, Роджерс Арена, Онлайн-трансляция