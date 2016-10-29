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НХЛ. «Нью-Джерси» – «Чикаго», «Колорадо» – «Виннипег» и другие матчи

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.

Национальная хоккейная лига

Регулярный чемпионат

29 октября

Матч

Каролина - Рейнджерс - 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Перерыв

Голы:

Зукарелло (Зибанежад, Бучневич), 8:31 (0:1). Скиннер (Раск, Хэнифин), 12:34 (1:1). Скиннер (Славин, Песке), 20:33 (2:1). Зукарелло (Лундквист, Макдона), 32:17 (2:2). Бикелл (Скиннер, Раск), 39:39 (3:2).

Место и дата

29 октября 02:30, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Нью-Джерси - Чикаго - 2:2 (1:0, 0:1, 1:1)

3-й период

Голы:

Паренто (Овитю, Смит-Пелли), 15:32 (1:0). Панарин (Сибрук, Кейн), 26:48 (1:1). Мур (Холл, Палмиери), 44:06 (2:1). Хосса (Кэмпбелл, Тэйвс), 57:49 (2:2).

Место и дата

29 октября 02:30, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Калгари - Оттава - 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)

Перерыв

Голы:

Хэмилтон (Йокипакка, Годро), 5:24 (1:0). Карлссон (Брассар, Хоффман), 11:31 (1:1). Туррис (Фанёф, Дзингел), 14:51 (1:2).

Место и дата

29 октября 04:00, Пенгроуз Сэддлдоум, Онлайн-трансляция

Матч

Колорадо - Виннипег - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

Перерыв

Место и дата

29 октября 04:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Анахайм - Коламбус - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

1-й период

Место и дата

29 октября 05:00, Хонда Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Ванкувер - Эдмонтон - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

1-й период

Место и дата

29 октября 05:00, Роджерс Арена, Онлайн-трансляция

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