Давид Вилья может вернуться в сборную Испании

Главный тренер сборной Испании по футболу Хулен Лопетеги не исключил возможность возвращения в команду нападающего Давида Вильи.

- Я побывал на матче «Нью-Йорк Сити», когда оказался в США со своей женой. Стоит признать, что Вилья отыграл тот матч очень здорово.

Он продолжает играть на достаточно высоком уровне, и мы еще рассмотрим вопрос его возвращения в сборную. Мы никогда не закрываем двери в команду для игроков. Вилья играет очень здорово, в высоком темпе, забивает мячи и демонстрирует должное отношение к делу, – заявил Лопетеги.

34-летний Давид Вилья забил 23 мяча и отдал 4 голевые передачи в 33 проведенных матчах текущего сезона первенства MLS.

В 97 матчах за сборную Испании Вилья забил 59 мячей, став в составе команды чемпионом мира и Европы.

