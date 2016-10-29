«Амкар» - «Ростов». Начало текстовой трансляции – 15:30 мск

В субботу в матче 12-го тура чемпионата России сыграют пермский «Амкар» и «Ростов».

Их матч пройдет в Перми на стадионе «Звезда» и начнется в 15:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После 11 туров у «Амкара» было 17 очков. Он находился на седьмом месте в турнирной таблице РФПЛ. У «Ростова» было также 17 очков, он шел шестым.