«Амкар» - «Ростов». Начало текстовой трансляции – 15:30 мск
В субботу в матче 12-го тура чемпионата России сыграют пермский «Амкар»
и «Ростов».
Их матч пройдет в Перми на стадионе «Звезда» и начнется в 15:30 по
московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
После 11 туров у «Амкара» было 17 очков. Он находился на седьмом месте в турнирной таблице РФПЛ. У «Ростова» было также 17 очков, он шел шестым.
Матч
Место и дата
29 октября 15:30, Звезда, Текстовая трансляция
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