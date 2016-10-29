«Спартак» - ЦСКА. Начало текстовой трансляции – 18:30 мск
В субботу в матче 12-го тура чемпионата России сыграют московские клубы
«Спартак» и ЦСКА.
Их матч пройдет в Москве на «Арене Открытие» и начнется в 18:00 по
московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
После 11 туров у «Спартака» было 25 очков. Он находился на первом месте в турнирной таблице РФПЛ. У ЦСКА было 21 очко, армейский клуб шел третьим.
Матч
Место и дата
29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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