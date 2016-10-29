«Спартак» - ЦСКА. Начало текстовой трансляции – 18:30 мск

В субботу в матче 12-го тура чемпионата России сыграют московские клубы «Спартак» и ЦСКА.

Их матч пройдет в Москве на «Арене Открытие» и начнется в 18:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После 11 туров у «Спартака» было 25 очков. Он находился на первом месте в турнирной таблице РФПЛ. У ЦСКА было 21 очко, армейский клуб шел третьим.