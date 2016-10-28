Бундеслига. 9-й тур. «Аугсбург» – «Бавария», «Боруссия» (Д) – «Шальке» и другие матчи
Все матчи чемпионата Германии по футболу на Sovsport.ru.
9-й тур
Матч
Место и дата
28 октября 21:30, Боруссия-Парк, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
29 октября 16:30, Импульс Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
29 октября 16:30, Везерштадион, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
29 октября 16:30, Фольксваген Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
29 октября 16:30, Бёлленфаллтор, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
29 октября 19:30, Сигнал Идуна Парк, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
30 октября 19:30, Рейн Энерги, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
29 октября 16:30, Брухвег Штадион, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
30 октября 17:30, Райн-Неккар-Арена, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически