Бундеслига. 9-й тур. «Аугсбург» – «Бавария», «Боруссия» (Д) – «Шальке» и другие матчи

Бывший защитник менхенгладбахской «Боруссии» и «Кайзерслаутерна» Марсело Плетш осужден по обвинению в перевозке 793 килограммов марихуаны из Бразилии в Парагвай. Теперь ему предстоит отбывать срок в тюрьме.

Бывший защитник «Боруссии» М получил девять лет тюрьмы за перевозку 793 кг марихуаны Бывший защитник менхенгладбахской «Боруссии» и «Кайзерслаутерна» Марсело Плетш осужден по обвинению в перевозке 793 килограммов марихуаны из Бразилии в Парагвай. Теперь ему предстоит отбывать срок в тюрьме.

Дортмундская «Боруссия» готова продать Обамеянга в «Реал» за 80 миллионов евро

Дортмундская «Боруссия» готова продать Обамеянга в «Реал» за 80 миллионов евро Дортмундская «Боруссия» может продать нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга мадридскому «Реалу».

Главный тренер «Байера» Рогер Шмидт оштрафован и дисквалифицирован на два матча

Главный тренер «Байера» Рогер Шмидт оштрафован и дисквалифицирован на два матча К главному тренеру леверкузенского «Байера» Рогеру Шмидту применены дисциплинарные санкции по итогам матча 8-го тура чемпионата Германии против «Хоффенхайма».

Ренату Саншеш признан лучшим молодым игроком года в Европе Полузащитник «Баварии» и сборной Португалии Ренату Саншеш признан лучшим молодым футболистом года в Европе.

Маркус Вайнцирль: У «Шальке» налицо тенденция роста Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль поделился впечатлениями после матча против «Майнца» в восьмом туре чемпионата Германии. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.

«РБ Лейпциг» обыграл «Вердер» и вышел на второе место в чемпионате Германии

«РБ Лейпциг» обыграл «Вердер» и вышел на второе место в чемпионате Германии Матч восьмого тура чемпионата Германии между «РБ Лейпциг» и «Вердером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Лейпцига».

Томас Тухель: «Боруссия» не готова играть в бундеслиге

Томас Тухель: «Боруссия» не готова играть в бундеслиге Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель после гостевой ничьей с «Ингольштадтом» (3:3) в 8-м туре чемпионата Германии выступил с неожиданным заявлением.

«Бавария» обыграла «Боруссию» (М) и продолжает лидировать в чемпионате Германии Матч восьмого тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Боруссией» из Менхенгладбаха завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Баварии».

Коноплянка забил первый гол за «Шальке» (видео) Украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка забил свой первый гол за немецкий клуб.