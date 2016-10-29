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УПЛ.13-й тур. «Шахтер» - «Черноморец», «Динамо» - «Карпаты» и другие матчи

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Результаты матчей 13-го тура чемпионата Украины.

УПЛ

13-й тур

Матч

Олимпик - Волынь

Место и дата

29 октября 14:00, УТК имени Банникова, Онлайн-трансляция

Матч

Шахтер - Черноморец

Место и дата

29 октября 17:00, Арена-Львов, Онлайн-трансляция

Матч

Динамо К - Карпаты

Место и дата

29 октября 19:30, НСК Олимпийский, Онлайн-трансляция

Матч

Заря - Звезда

Место и дата

30 октября 15:00, Славутич-Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Ворскла - Александрия

Место и дата

30 октября 18:00, Ворскла, Онлайн-трансляция

Матч

Сталь - Днепр

Место и дата

30 октября 20:30, Металлург, Онлайн-трансляция

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