УПЛ.13-й тур. «Шахтер» - «Черноморец», «Динамо» - «Карпаты» и другие матчи
Результаты матчей 13-го тура чемпионата Украины.
УПЛ
13-й тур
Матч
Место и дата
29 октября 14:00, УТК имени Банникова, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
29 октября 17:00, Арена-Львов, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
29 октября 19:30, НСК Олимпийский, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
30 октября 15:00, Славутич-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
30 октября 18:00, Ворскла, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
30 октября 20:30, Металлург, Онлайн-трансляция
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