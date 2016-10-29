«Ювентус» - «Наполи». Начало текстовой трансляции – 21:45 мск

В субботу в матче 11-го тура чемпионата Италии сыграют «Ювентус» из Турина и «Наполи» из Неаполя.

Их матч пройдет в Турине на стадионе «Ювентус» и начнется в 21:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После десяти туров у «Ювентуса» было 24 очка. Он занимал первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. У «Наполи» было 20 очков. Клуб из Неаполя шел третьим.