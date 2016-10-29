«Ювентус» - «Наполи». Начало текстовой трансляции – 21:45 мск
В субботу в матче 11-го тура чемпионата Италии сыграют «Ювентус» из
Турина и «Наполи» из Неаполя.
Их матч пройдет в Турине на стадионе «Ювентус» и начнется в 21:45 по московскому
времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
После десяти туров у «Ювентуса» было 24 очка. Он занимал первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. У «Наполи» было 20 очков. Клуб из Неаполя шел третьим.
Матч
Место и дата
29 октября 21:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция
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