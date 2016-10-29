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НБА. «Торонто» - «Кливленд», «Юта» - «Лейкерс» и другие матчи

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Результаты матчей регулярного чемпионата НБА.

Национальная баскетбольная ассоциация

Регулярный чемпионат

29 октября

Матч

Торонто - Кливленд - 91:94

Место и дата

29 октября 02:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Бруклин - Индиана - 103:94

Место и дата

29 октября 02:30, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Детройт - Орландо - 108:82

Место и дата

29 октября 02:30, Пэлэс оф Обум Хиллс, Онлайн-трансляция

Матч

Майами - Шарлотт - 79:81 4-ая четверть

Место и дата

29 октября 03:00, Америкэн Эйрлайнз Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Оклахома - Финикс - 81:85 Перерыв

Место и дата

29 октября 03:00, Оклахома Сити Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Даллас - Хьюстон - 59:64 3-ая четверть

Место и дата

29 октября 03:30, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Юта - Лейкерс - 41:42 2-ая четверть

Место и дата

29 октября 04:00, Энерджи Солюшн Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Нью-Орлеан - Голден Стэйт - 18:25 1-ая четверть

Место и дата

29 октября 04:30, Нью-Орлеан Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Филадельфия - Атланта

Место и дата

29 октября 09:30, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция

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