НБА. «Торонто» - «Кливленд», «Юта» - «Лейкерс» и другие матчи
Результаты матчей регулярного чемпионата НБА.
Национальная баскетбольная ассоциация
Регулярный чемпионат
29 октября
Матч
Место и дата
29 октября 02:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
29 октября 02:30, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
29 октября 02:30, Пэлэс оф Обум Хиллс, Онлайн-трансляция
Матч
Майами - Шарлотт - 79:81 4-ая четверть
Место и дата
29 октября 03:00, Америкэн Эйрлайнз Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Оклахома - Финикс - 81:85 Перерыв
Место и дата
29 октября 03:00, Оклахома Сити Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Даллас - Хьюстон - 59:64 3-ая четверть
Место и дата
29 октября 03:30, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Юта - Лейкерс - 41:42 2-ая четверть
Место и дата
29 октября 04:00, Энерджи Солюшн Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Нью-Орлеан - Голден Стэйт - 18:25 1-ая четверть
Место и дата
29 октября 04:30, Нью-Орлеан Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
29 октября 09:30, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция