Ласина Траоре: Слуцкий напоминает нам, что матч со «Спартаком» - своего рода война

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре рассказал о подготовке армейцев к матчу со «Спартаком» в чемпионате России.

- Слуцкий нам со вторника напоминает, что встреча со «Спартаком» — не просто игра, а своего рода война. Партнеры тоже говорят об этом. Можно, мол, проиграть чемпионат, но не матч со «Спартаком».



Моя роль в команде? В ЦСКА прежде были нападающие другого плана. Вагнер Лав, Думбия, Муса больше действовали внизу. Я же могу выполнять роль «столба». Только при этом партнеры должны подхватывать скидываемые мячи. Увы, этого не происходит.

Но, уверен, постепенно мы будем лучше понимать друг друга. Партнеры запаздывают. Я нахожусь в одиночестве на острие, а остальные оказываются далеко на краях. При Роме такого не было. Еременко не хватает. И Дзагоева тоже. Их роль в атаке трудно переоценить. Они снимали с меня большую часть работы, - заявил Траоре.

Матч «Спартак» - ЦСКА состоится в субботу, 29 октября на «Открытие Арене».

Красно-синие отстают от лидирующего в чемпионате соперника на четыре очка.