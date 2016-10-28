Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Спартак (мол)- : -ЦСКА (мол)
Хоккей  Динамо Москва- : -Йокерит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ласина Траоре: Слуцкий напоминает нам, что матч со «Спартаком» - своего рода война

Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре рассказал о подготовке армейцев к матчу со «Спартаком» в чемпионате России.

- Слуцкий нам со вторника напоминает, что встреча со «Спартаком» — не просто игра, а своего рода война. Партнеры тоже говорят об этом. Можно, мол, проиграть чемпионат, но не матч со «Спартаком».

Моя роль в команде? В ЦСКА прежде были нападающие другого плана. Вагнер Лав, Думбия, Муса больше действовали внизу. Я же могу выполнять роль «столба». Только при этом партнеры должны подхватывать скидываемые мячи. Увы, этого не происходит.

Но, уверен, постепенно мы будем лучше понимать друг друга. Партнеры запаздывают. Я нахожусь в одиночестве на острие, а остальные оказываются далеко на краях. При Роме такого не было. Еременко не хватает. И Дзагоева тоже. Их роль в атаке трудно переоценить. Они снимали с меня большую часть работы, - заявил Траоре.

Матч «Спартак» - ЦСКА состоится в субботу, 29 октября на «Открытие Арене».

Красно-синие отстают от лидирующего в чемпионате соперника на четыре очка.

Голосование: Как завершится матч «Спартак» – ЦСКА?

Матч

Спартак - ЦСКА

Место и дата

29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владислав Батурин: В ­действиях команды Евд­окимова тоже много юм­ористическогоВедущий программы «Св­исток» на канале «Наш­ футбол» Владислав Ба­турин ответил главном­у тренеру «Оренбурга»­ Роберту Евдокимову, ­назвавшему его переда­чу юмористической.Павел Мамаев: Кажется, что я выбыл надолгоПолузащитник «Краснодара» прокомментировал победу своей команды над «Оренбургом» (3:2 ДВ) в 1/8 финала Кубка России.Мамаев получил травму в сотом матче за «Краснодар»Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев получил травму в матче 1/8 финала Кубка России против «Оренбурга» (3:2 ДВ).Создана петиция с просьбой уволить Слуцкого из ЦСКАНа сайте Change.org появилась петиция с обращением к Евгению Гинеру и Роману Бабаеву с просьбой уволить Леонида Слуцкого из ЦСКА.«Зенит» потерпел первое крупное поражение за полгодаУступив махачкалинскому «Анжи» 0:4 в матче 1/8 финала Кубка России, питерский «Зенит» потерпел первое крупное поражение за последние полгода.«Анжи» впервые в истории разгромил «Зенит»«Анжи» впервые в истории разгромил «Зенит»Сегодня в матче 1/8 финала Кубка России «Анжи» победит «Зенит» со счетом 4:0. Это первая крупная победа махачкалинцев над питерцами в истории.Ананидзе подписал новый контракт со «Спартаком» на пять летМосковский «Спартак» и грузинский полузащитник Джано Ананидзе продлили трудовые отношения. Об этом сообщается на официальном сайте столичной команды.Василий Березуцкий: На встрече с фанатами мы отлично поняли друг другаЗащитник ЦСКА Василий Березуцкий рассказал о сегодняшней встрече команды с активом болельщиков клуба.Александр Павленко: «Спартак» победит ЦСКА со счетом 2:1Полузащитник «Урала» Александр Павленко, выступавший за московский «Спартак» с 2001 по 2010 годы, поделился ожиданиями от предстоящего столичного дерби «Спартак» - ЦСКА.Слуцкий не пришел на встречу с фанатами ЦСКАБолельщики ЦСКА пообщались с командой в преддверии дерби со «Спартаком».Гаджи Гаджиев: Стадион «Звезда» выглядит убого по сравнению с аренами ЦСКА и «Спартака»Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев считает, что стадион «Звезда» выглядит убого в сравнении с новыми аренами «Спартака» и ЦСКА.Сборная строителей обыграла команду «Метростроя» в тестовом матче на строящемся стадионе в ПетербургеКоманда строителей Петербурга победила «Метрострой» со счетом 6:2.Динияр Билялетдинов: Есть шанс, что скоро сыграюВосстанавливающийся от травмы полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов сообщил, когда может выйти на поле.Николай Писарев: Не назову ни одного матча в этом сезоне, когда «Спартак» показывал командную игруЭкс-игрок «Спартака», а ныне спортивный директор РФС и главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев заявил, что пока не видит командной игры в «Спартаке» и вспомнил последнее чемпионство клуба.Владислав Ващук: Червиченко обвинил меня в сдаче игры «Уралану»Бывший защитник «Спартака» Владислав Ващук рассказал об обстоятельствах скорого расставания с красно-белыми.Зе Луиш вызван в сборную Кабо-ВердеФорвард «Спартака» Зе Луиш получил вызов в сборную Кабо-Верде, которая в ноябрьскую международную паузу проведет два матча.Владислав Ващук: Игроки «Спартака» чистились от бромантана три месяцаУкраинский футболист Владислав Ващук, выступавший за «Спартак» в 2003 году, привел подробности бромантанового скандала в стане красно-белых.Немецкое телевидение снимает фильм о Черчесове на «Открытие Арене»Главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал героем фильма, которое снимает немецкое телевидение.Сергей Прядкин: К маю будет готов ребрендинг РФПЛПрезидент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о реализации проекта «Стратегии развития РФПЛ 2020».Александр Хаджи: Слышал про себя – вор, вор… А я ни одной майки не продал!Александр Хаджи: Слышал про себя – вор, вор… А я ни одной майки не продал!«Советский спорт» поднимает из еженедельника «ССФ» интервью, сделанное в марте 2014 года, с бывшим администратором красно-белых, в карьере которого было больше всего дерби с армейцами.

ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкийвсе новости
Ласина Траоре
Ласина Траоревсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение