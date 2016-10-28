Примера. 10-й тур. «Алавес» - «Реал», «Барселона» - «Гранада» и другие матчи
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Матч
Место и дата
28 октября 21:45, Бутарке, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
29 октября 14:00, Эль Молинон, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
29 октября 17:15, Мендисорроса, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
29 октября 19:30, Висенте Кальдерон, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
29 октября 21:45, Ноу Камп, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
30 октября 14:00, Мунисипаль де Ипуруа, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
30 октября 18:15, Сан Мамес, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
30 октября 20:30, Эстадио Бенито Вильямарин, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
30 октября 22:45, де Гран Канария, Онлайн-трансляция
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