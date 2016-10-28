Войцех Ковалевски посетит матч «Спартак» - ЦСКА
Бывший голкипер «Спартака» Войцех Ковалевски посетит матч красно-белых с ЦСКА, который состоится 29 октября.
Сначала Ковалевски посетит дерби с ЦСКА, а в воскресенье придет в офис фанатского движения «Фратрия», где состоится его автограф-сессия.
Войцех Ковалевски играл за «Спартак» в 2003 - 2007 годах.
Матч «Спартак» - ЦСКА состоится в субботу, 29 октября на «Открытие Арене».
Красно-синие отстают от лидирующего в чемпионате соперника на четыре очка.
Матч
Место и дата
29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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