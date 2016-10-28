Витсель извинился перед болельщиками «Зенита» за игру против «Анжи»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель принес извинения болельщикам «Зенита» за поражение от «Анжи» в матче 1/8 финала Кубка России.

«Очень расстроен вылетом из Кубка России. Приношу извинения болельщикам за нашу игру сегодня. Теперь мы отдадим все силы в Лиге Европы и чемпионате России», - написал Витсель в своем твиттере.

Disappointed to be out of the Cup...A big sorry to our fans for the performance today, we will give everything in UEL and the league now. — Axel Witsel (@axelwitsel28) 27 октября 2016 г.

Напомним, в матче 1/8 финала Кубка России «Зенит» в гостях проиграл «Анжи» со счетом 0:4.

За махачкалинский клуб дубль оформил Филипп Будковский, еще по мячу забили Шамиль Гасанов и Бернард Бериша. В составе петербуржцев были удалены Михаил Кержаков и Жулиано, у дагестанцев – Али Гаджибеков.

В четвертьфинале подопечные Павла Врбы сыграют с «Уфой», которая обыграла «Терек» (1:1, 4:3 – по пенальти). «Зенит» - действующий победитель Кубка России. В финале петербургский клуб обыграл ЦСКА со счетом 4:1.

В РФПЛ следующий матч команда Мирчи Луческу сыграет 30 октября дома с «Томью», «Анжи» в этот же день примет «Краснодар».