Витсель извинился перед болельщиками «Зенита» за игру против «Анжи»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель принес извинения болельщикам «Зенита» за поражение от «Анжи» в матче 1/8 финала Кубка России.

«Очень расстроен вылетом из Кубка России. Приношу извинения болельщикам за нашу игру сегодня. Теперь мы отдадим все силы в Лиге Европы и чемпионате России», - написал Витсель в своем твиттере.

