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Лига 1. 11-й тур. «Лилль» - «ПСЖ», «Марсель» - «Бордо» и другие матчи

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Все матчи чемпионата Франции по футболу на Sovsport.ru.

11-й тур

Матч

Лилль - ПСЖ

Место и дата

28 октября 21:45, Пьер Моруа, Онлайн-трансляция

Матч

Тулуза - Лион

Место и дата

29 октября 18:00, Муниципал, Онлайн-трансляция

Матч

Лорьян - Монпелье

Место и дата

29 октября 21:00, Стад де Мустуар, Онлайн-трансляция

Матч

Сент-Этьен - Монако

Место и дата

29 октября 21:00, Жоффруа Гишар, Онлайн-трансляция

Матч

Бастия - Дижон

Место и дата

29 октября 21:00, Арман Сезари, Онлайн-трансляция

Матч

Генгам - Анже

Место и дата

29 октября 21:00, Стад де Роудору, Онлайн-трансляция

Матч

Нанси - Кан

Место и дата

29 октября 21:00, Марсель Пико, Онлайн-трансляция

Матч

Ницца - Нант

Место и дата

30 октября 17:00, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция

Матч

Ренн - Метц

Место и дата

30 октября 19:00, Де ла Рут де Лорьян, Онлайн-трансляция

Матч

Марсель - Бордо

Место и дата

30 октября 22:45, Велодром, Онлайн-трансляция

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