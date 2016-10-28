Лига 1. 11-й тур. «Лилль» - «ПСЖ», «Марсель» - «Бордо» и другие матчи
Все матчи чемпионата Франции по футболу на Sovsport.ru.
11-й тур
Матч
Место и дата
28 октября 21:45, Пьер Моруа, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
29 октября 18:00, Муниципал, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
29 октября 21:00, Стад де Мустуар, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
29 октября 21:00, Жоффруа Гишар, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
29 октября 21:00, Арман Сезари, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
29 октября 21:00, Стад де Роудору, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
29 октября 21:00, Марсель Пико, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
30 октября 17:00, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
30 октября 19:00, Де ла Рут де Лорьян, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
30 октября 22:45, Велодром, Онлайн-трансляция
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