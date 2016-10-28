День в истории. Гаджи Гаджиеву - 71!

Сегодня исполняется 71 год заслуженному тренеру России Гаджи Гаджиеву.

Гаджи Гаджиев начал тренерскую карьеру в 1972 году в махачкалинском «Динамо».

В 1977 году защитил диссертацию, получив степень кандидата педагогических наук.



После этого он входил в тренерский штаб сборных СССР и СНГ и возглавлял «Анжи», «Крылья Советов», «Сатурн», нижегородскую «Волгу» и японский клуб «Санфречче Хиросима». 30 декабря 2014 года он подписал контракт с пермским «Амкаром» и работает в этом клубе по сей день.

В 2004 году Гаджиев привел «Крылья Советов» к бронзовым медалям чемпионата России (лучший результат в истории самарского клуба).

В 2000 и 2007 годах признавался лучшим тренером страны.

