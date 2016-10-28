Майкл Оуэн: Суарес - лучший центрфорвард мира, он достоин «Золотого мяча»

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн отметил высокое мастерство уругвайского форварда «Барселоны» Луиса Суареса.

- В команде моей мечты место центрального нападающего занимал бы Луис Суарес. Больше всего мне нравятся именно центрфорварды, и у Суареса есть все качества, необходимые для эффективной игры на этой позиции.

Если бы я стал тренером и мне был нужен нападающий, Луис был бы первым номером в моем списке. Суарес – лучший игрок мира на своей позиции и он заслуживает «Золотого мяча», – заявил Оуэн.

Напомним, Майкл Оуэн становился обладателем «Золотого мяча» в 2001 году.

Луис Суарес играет за «Барселону» с 2014 года. В составе сборной Уругвая он становился победителем Кубка Америки-2011.

