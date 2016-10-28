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Виталий Калешин: «Краснодар» не будет довольствоваться только Кубком России

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Защитник «Краснодара» Виталий Калешин рассказал о целях команды на текущий сезон.

- Как вы думаете, такой клуб, с таким стадионом, с такими амбициями, президентом и болельщиками может довольствоваться только Кубком? Нет, конечно! Поэтому мы всегда ставим высокие задачи в каждом турнире. Понятно, что тяжело это сделать, но идем мы к этому от игры к игре.

Никто не собирается жертвовать Лигой Европы или чемпионатом ради Кубка или наоборот. В каждой игре пытаемся достичь результата, а задачи у нас максимальные в каждом турнире. Это логично, иначе смысла играть нет, - заявил Калешин.

В четверг в матче 1/8 финала Кубка России «Краснодар» в дополнительное время переиграл «Оренбург». Матч прошел на новом стадионе ФК «Краснодар» и завершился со счетом 3:2.

Счет в матче на 55-й минуте открыл Сергей Бреев. Спустя две минуты защитник краснодарцев Андреас Гранквист счет сравнял. Однако еще пару минут спустя точный удар защитника Адесойе Ойеволе вновь вывел «Оренбург» вперед. На 67-й минуте отличился полузащитник «Краснодара» Марат Измайлов.

В дополнительное время Андреас Гранквист головой послал мяч в ворота «Оренбурга», оформил дубль и принес победу своей команде.

Отметим, что сразу после этого за вторую желтую карточку с поля был удален защитник гостей Адесойе Ойеволе.

В 1/4 финала Кубка России 1 марта 2017 года «Краснодар» встретится с «Уралом».

Матч

Краснодар - Оренбург - 3:2 (0:0)

Голы

Бреев 55 (0:1). Гранквист 57 (1:1). Нехайчик 60 (1:2). Измайлов 67 (2:2). Гранквист 101 (3:2).

Состав

Краснодар: Синицын, Гранквист, Калешин, Мартынович, Подберёзкин (Каборе, 59), Петров, Мамаев (Ахмедов, 17), Лаборде (Окриашвили, 89), Газинский, Измайлов, Ари

Оренбург: Гутор, Андреев, Полуяхтов, Ойеволе, Бамба (Нехайчик, 46), Бреев, Воробьёв (Померко, 86), Коронов (Делькин, 92), Ефремов, Афонин, Малых

Предупреждения:

Каборе, 76; Измайлов, 98; Гранквист, 100 - Бамба, 26; Афонин, 27; Воробьёв, 62; Андреев, 63; Бреев, 65; Ойеволе, 70; Малых, 103

Удаления:

нет - Ойеволе, 107

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

27 октября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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