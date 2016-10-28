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Роббен вернулся в сборную Голландии

Источник:  Королевский футбольный союз НидерландовКомментарии

Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд объявил состав команды на матч против команды Люксембурга в квалификации ЧМ-2018.

В сборную вернулся капитан - вингер «Баварии» Арьен Роббен, пропустивший начало отборочного цикла из-за травмы.

Вратари: Маартен Стекеленбург («Эвертон», Англия), Мишел Ворм («Тоттенхэм», Англия).

Защитники: Дейли Блинд («Манчестер Юнайтед», Англия), Джеффри Брума («Вольфсбург», Германия), Вирджил ван Дейк («Саутгемптон», Англия), Рик Карсдорп («Фейеноорд»), Жюль Фелтман («Аякс»), Джетро Виллемс (ПСВ), Терренс Конголи («Фейеноорд»).

Полузащитники: Йорди Класи («Саутгемптон», Англия), Дэви Классен («Аякс»), Дэви Прёппер (ПСВ), Барт Рамзелаар (ПСВ), Тони Вильена («Фейеноорд») Стин Схаарс («Херенвеен»), Уэсли Снейдер («Галатасарай», Турция), Джорджиньо Вейналдум («Ливерпуль», Англия).

Нападающие: Баст Дост («Спортинг» Португалия), Винсент Янсен («Тоттенхэм», Англия), Мемфис Депай («Манчестер Юнайтед», Англия), Арьен Роббен («Бавария», Германия), Люк де Йонг (ПСВ).

Матч Люксембург - Голландия состоится 13 ноября.

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