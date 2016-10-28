«Питтсбург» обыграл «Айлендерс», Малкин набрал два очка
Хоккеисты «Питтсбурга» нанесли поражение «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2).
В третьем периоде двумя результативными действиями отметился российский форвард «Пингвинов» Евгений Малкин. Сначала он забросил шайбу (3-й гол в сезоне) и вывел свою команду вперед, а затем ассистировал Филу Кесселу в большинстве.
Вернувшийся на лед после сотрясения мозга капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби сегодня также отметился голом.
Матч
Питтсбург - Айлендерс - 4:2 (1:0, 0:2, 3:0)
Голы:
Хорнквист (Кросби, Кессел), 0:46 (1:0). Хэмоник (Нелсон, Принс), 35:13 (1:1). Принс (Хэмоник, Нелсон), 35:38 (1:2). Малкин (Куниц, Кессел), 52:48 (2:2). Кросби (Уилсон), 57:35 (3:2). Кессел (Дэйли, Малкин), 58:07 (4:2).
Место и дата
28 октября 02:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция