«Питтсбург» обыграл «Айлендерс», Малкин набрал два очка

Хоккеисты «Питтсбурга» нанесли поражение «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2).

В третьем периоде двумя результативными действиями отметился российский форвард «Пингвинов» Евгений Малкин. Сначала он забросил шайбу (3-й гол в сезоне) и вывел свою команду вперед, а затем ассистировал Филу Кесселу в большинстве.

Вернувшийся на лед после сотрясения мозга капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби сегодня также отметился голом.