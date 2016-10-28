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«Питтсбург» обыграл «Айлендерс», Малкин набрал два очка

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Хоккеисты «Питтсбурга» нанесли поражение «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2).

В третьем периоде двумя результативными действиями отметился российский форвард «Пингвинов» Евгений Малкин. Сначала он забросил шайбу (3-й гол в сезоне) и вывел свою команду вперед, а затем ассистировал Филу Кесселу в большинстве. 

Вернувшийся на лед после сотрясения мозга капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби сегодня также отметился голом.

Матч

Питтсбург - Айлендерс - 4:2 (1:0, 0:2, 3:0)

Голы:

Хорнквист (Кросби, Кессел), 0:46 (1:0). Хэмоник (Нелсон, Принс), 35:13 (1:1). Принс (Хэмоник, Нелсон), 35:38 (1:2). Малкин (Куниц, Кессел), 52:48 (2:2). Кросби (Уилсон), 57:35 (3:2). Кессел (Дэйли, Малкин), 58:07 (4:2).

Место и дата

28 октября 02:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция


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