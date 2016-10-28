«Монреаль» обыграл «Тампу», Марков сделал результативную передачу
Хоккеисты «Монреаля» переиграли «Тампу» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Канадиенс» одержали уже шестую победу подряд.
В третьем периоде результативной передачей в большинстве отметился Андрей Марков. Александр Радулов провел на площадке 15 минут и сделал два броска по воротам.
В первом периоде травму головы получил форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров, он не смог продолжить встречу.
Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс отразил 30 бросков по своим воротам.
Матч
Монреаль - Тампа-Бэй - 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
Голы:
Киллорн (Строльман, Хедман), 36:08 (0:1). Гальченюк (Марков, Петри), 46:12 (1:1). Пачиоретти (Шоу, Патерин), 50:23 (2:1). Митчелл 59:16 (3:1).
Место и дата
28 октября 02:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция
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