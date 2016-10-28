«Монреаль» обыграл «Тампу», Марков сделал результативную передачу

Хоккеисты «Монреаля» переиграли «Тампу» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Канадиенс» одержали уже шестую победу подряд.

В третьем периоде результативной передачей в большинстве отметился Андрей Марков. Александр Радулов провел на площадке 15 минут и сделал два броска по воротам.

В первом периоде травму головы получил форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров, он не смог продолжить встречу.



Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс отразил 30 бросков по своим воротам.