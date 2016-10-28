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День в истории. Франку Веркаутерену - 60

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
День в истории. Франку Веркаутерену - 60

Сегодня 60-летний юбилей отмечает главный тренер самарских «Крыльев Советов», бывший игрок сборной Бельгии Франк Веркаутерен.

С 1975 по 1987 год Веркаутерен, играя на позиции крайнего полузащитника, защищал цвета брюссельского «Андерлехта».  В составе этой команды он стал 4-кратным чемпионом Бельгии, обладателем Кубка УЕФА (1982/83), двукратным обладателем Кубка Кубков (1975/76, 1977/78) и двукратным обладателем Суперкубка Европы.

За сборную Бельгии он провел 63 матча и забил 9 мячей. Был участником чемпионата мира-1986, на котором «красные дьяволы» заняли 4-е место.

Тренерскую карьеру Веркаутерен начал в 1993 году. Трижды он приводил свои команды к золотым медалям бельгийского первенства («Андерлехт» - в 2006 и 2007 годах, «Генк» - в 2011 г.).

В июне 2014 года Франк был назначен на пост главного тренера «Крыльев Советов». Бельгиец привел самарский клуб к победе в первенстве ФНЛ-2014/15.

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