«Детройт» одолел «Сент-Луис» в серии буллитов, Марченко сделал голевой пас
Хоккеисты «Детройта» нанесли поражение «Сент-Луису» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1).
Российский защитник «Ред Уингз» Алексей Марченко ассистировал датчанину Франсу Нильсену, который сравнял счет в меньшинстве.
Отметим, что для выявления победителя командам пришлось выполнить 16 буллитов.
Победная серия «Детройта» сегодня достигла шести матчей.
Матч
Сент-Луис - Детройт - 1:2 Б. (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Шаттенкирк (Берглунд), 22:31 (1:0). Нильсен (Хелм, Марченко), 33:54 (1:1).
Победный буллит:
Зеттерберг - 1:2.
Место и дата
28 октября 03:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция
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