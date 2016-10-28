Роман Асхабадзе: Красной карточкой Калачеву в матче «Спартак» - «Ростов» и не пахло

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе не считает, что защитник «Ростова» Федор Кудряшов должен был покинуть поле в матче с красно-белыми.

- В «Спартаке» произошла смена тренера, последовали определенные перестановки в составе – часть футболистов покинула клуб. Что касается игры с «Ростовом», то в самом начале спартаковцы произвели неплохое впечатление, однако под конец оно стало двояким. Имея численное преимущество после удаления двух соперников и травмы Калачева, красно-белые позволяли проводить на свои ворота острые контратаки, которые могли завершиться голом.

Несколько раз пересматривал момент с фолом Кудряшова – красной карточкой там и не пахло, - заявил Асхабадзе.

Напомним, матч 10-го тура чемпионата России «Спартак» - «Ростов» закончился со счетом 1:0 в пользу москвичей. Арбитр удалил с поля сразу двух защитников гостей - Федора Кудряшова и Сесара Наваса.

