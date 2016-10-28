Томас Мюллер: Я больше не хочу исполнять пенальти

Форвард «Баварии» Томас Мюллер намерен уступить товарищам по команде право исполнять 11-метровые удары.

- Промахи сильно раздражают меня. В будущем я намерен концентрироваться на игре и предоставлять партнерам возможность исполнять пенальти. Во время игры не буду подходить к «точке». Возможно, через месяц-два ментально я стану сильнее, - заявил Мюллер.

Напомним, в среду Томас Мюллер не реализовал пенальти в матче второго раунда Кубка Германии «Бавария» - «Аугсбург» (3:1). В этой же игре нападающий отметился двумя голевыми передачами.

В субботу «Бавария» и «Аугсбург» снова сразятся друг с другом, теперь уже в матче 9-го тура бундеслиги.