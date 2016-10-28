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«Луч-Энергия» получит 35 миллионов рублей от властей Приморского края

Источник:  Официальный сайт администрации Приморского краяКомментарии

Вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков заявил о том, что региональные власти окажут дополнительную финансовую поддержку клубу ФНЛ «Луч-Энергия».

- Из средств краевого бюджета будет перечислено 35 миллионов рублей. Уже в ближайшее время деньги поступят на счет клуба.

Считаю, что вы достойно представляете наш регион в ФНЛ Команда готова дать бой любому противнику и бороться за высокие места в турнирной таблице, – заявил Серебряков в интервью порталу Primorsky.ru.

В данный момент «Луч-Энергия» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице ФНЛ.

В минувшем сентябре игроки дальневосточной команды отказывались выходить на тренировки, требуя погашения долгов по заработной плате.

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