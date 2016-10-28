Во время матча «Сан-Хосе» - «Коламбус» на арене погас свет
Матч регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» - «Сан-Хосе» был прерван из-за неполадок с освещением на домашней арене «Шаркс».
Под занавес второго периода, во время коммерческой паузы на калифорнийском стадионе вышло из строя осветительное оборудование.
bob's playing lights out wow pic.twitter.com/CP2720o0DP— ColumbusBlueJackets (@BlueJacketsNHL) 28 октября 2016 г.
Арбитры приняли решение досрочно отправить команды в раздевалки. Таким образом, третий период встречи продлится на 2 минуты 42 секунды дольше обычного.
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