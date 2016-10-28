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Сергей Ташуев: «Зениту» стоит более скрупулезно готовиться к матчам

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Бывший главный тренер «Анжи» Сергей Ташуев прокомментировал результат матча 1/8 финала Кубка России с «Зенитом» (4:0).

- Махачкалинцы выставили боевой состав: Бериша — лучший игрок команды, вышли молодые и уже хорошие ребята вроде Гасанова и Тигиева. «Зенит» тоже освежил состав. Вышел не игравший в предыдущем матче Олег Шатов, с первых минут появился Маурисио. Юрий Жирков тоже не играл с «Оренбургом». У остальных игроков уже «садятся» ноги, они играют четвертый матч за короткий срок. Не хватило «Зениту» свежести. 

«Зенит» - классная команда, моменты у них будут. Первый тайм, когда игра шла в равных составах, «Анжи» выглядел более настроенным на матч. Гости оставляли слишком много свободного пространства. 

Результат по игре. Есть объективные факторы. Во-первых, физическая усталость «Зенита». Ротация состава, хоть и была, но минимальная, свежести не хватило. Во-вторых, возможно, настрой команды на другие матчи, на Лигу Европы более серьезный. Не знаю, тренировался ли «Зенит» на этом поле, но было ощущение, что газон им непривычен. Надо было почувствовать «поляну». Все эти факторы, свидетельствующие о недолжной подготовке к матчу, и привели к такому результату. Готовиться к матчам «Зениту» стоит более скрупулезно, - цитирует Ташуева «Спорт день за днем».

Напомним, в матче 1/8 финала Кубка России «Зенит» в гостях проиграл «Анжи» со счетом 0:4.

За махачкалинский клуб дубль оформил Филипп Будковский, еще по мячу забили Шамиль Гасанов и Бернард Бериша. В составе петербуржцев были удалены Михаил Кержаков и Жулиано, у дагестанцев – Али Гаджибеков.

В четвертьфинале подопечные Павла Врбы сыграют с «Уфой», которая обыграла «Терек» (1:1, 4:3 – по пенальти). «Зенит» - действующий победитель Кубка России. В финале петербургский клуб обыграл ЦСКА со счетом 4:1.

Матч

Анжи - Зенит - 4:0 (1:0)

Голы

Гасанов 29 (1:0). Будковский 62 (2:0). Будковский 69 (3:0). Бериша 79 (4:0).

Состав

Анжи: Юрченко, Менса, Тигиев, Гаджибеков, Шандао, Мусалов, Гасанов, Иличевич (Обертан, 70), Бериша (Мутари, 84), Эбесилио (Маевский, 77), Будковский

Зенит: Кержаков М., Ломбертс, Нету, Анюков, Мак (Лодыгин, 59), Жулиано, Хави Гарсия (Витсель, 46), Жирков, Маурисио, Шатов (Кокорин, 46), Дзюба

Предупреждения:

Будковский, 31; Бериша, 36; Гаджибеков, 51 - Нету, 36; Кокорин, 56; Жирков, 67

Удаления:

Гаджибеков, 89 - Кержаков М., 57; Жулиано, 89

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

27 октября 18:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

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