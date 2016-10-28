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Сергей Юран: «Спартак» выглядит убедительнее, но в дерби ставлю на ничью

Источник:  «Известия»Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Сергей Юран поделился ожиданиями в преддверии матча красно-белых с ЦСКА в 12-м туре РФПЛ.

- У ЦСКА накопилось довольно много проблем. У армейцев выдался не слишком удачный отрезок матчей как по игре, так и по результату, после чего на главного тренера с критикой обрушились болельщики и футбольные эксперты, что, безусловно, оказывает определенное давление на команду. Есть проблемы и с составом - травмирован Алан Дзагоев, под вопросом участие в игре Бибраса Натхо. Также недавно армейцы лишились одного из главных лидеров - Романа Еременко.

У «Спартака» и с составом, и с психологическим состоянием футболистов дела обстоят куда лучше. К тому же немаловажную роль играет тот факт, что матч пройдет на домашнем стадионе красно-белых - «Открытии Арене». В общем, в преддверии дерби у «Спартака» плюсов больше, чем у ЦСКА, и складывается небольшой перевес в сторону красно-белых. Хочется увидеть настоящее дерби, интересный матч с обилием моментов, но думаю, игра получится закрытой и осторожной. Несмотря на то что «Спартак» выглядит на сегодня убедительнее, ставлю в этом матче на ничью, - цитируют Юрана «Известия». 

Матч «Спартак» - ЦСКА состоится в субботу, 29 октября на «Открытие Арене». Красно-синие отстают от лидирующего в чемпионате соперника на четыре очка.

Матч

Спартак - ЦСКА

Место и дата

29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч «Спартак» – ЦСКА?

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