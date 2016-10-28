«Ювентус» готов платить Витселю 6 млн евро за сезон

Руководство «Ювентуса» зимой предпримет очередную попытку приобрести полузащитника «Зенита» Акселя Витселя.

По информации Europa Calcio.it, туринский клуб готов предложить 27-летнему бельгийцы зарплату в 6 миллионов евро в год. Сейчас Витсель в питерском клубе получает около 3,5 миллионов евро.

Ранее «Зенит» хотел повысить зарплату полузащитнику до 8 миллионов евро, лишь бы тот остался в клубе. Руководство питерского клуба боится, что летом футболист покинет команду бесплатно в качестве свободного агента. По информации Tuttosport, Витсель отказался продлевать контракт с «Зенитом», потому что уже договорился о переходе в «Ювентус».

Напомним, что 31 августа Витсель находился в Турине, где проходил медицинское обследование и должен был подписать контракт с «Ювентусом», но переход в итоге не состоялся. Сначала сообщалось, что трансфер заблокировал Мирча Луческу, однако главный тренер «Зенита» опроверг это сообщение, заявив, что клуб не успел оформить переход другого игрока.

За петербургский клуб полузащитник выступает с сентября 2012 года. В сезоне-2016/2017 футболист провел 11 матчей в чемпионате России и забил один гол. Контракт бельгийца с «Зенитом» истекает летом 2017 года.

