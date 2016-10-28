Фредерик Андерсен: Когда уходишь с арены с победой, день можно считать хорошим

Голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (3:2).

«Каждый раз, когда ты уходишь с арены с победой, день можно считать хорошим. Мы смогли реабилитироваться за предыдущий матч. Здорово видеть, как команда проявила характер», – приводит слова Андерсена официальный сайт НХЛ.

27-летний датский голкипер сделал 29 сэйвов и выиграл свой второй матч в сезоне.

Благодаря этой победе «Торонто» прервал серию из четырех матчей без побед. «Кленовые листья» занимают десятое место Восточной конференции, набрав семь очков в семи матчах.

В ночь на воскресенье «Торонто» сыграет в гостях с «Монреалем».