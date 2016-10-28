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«Лилль» претендует на Депая и Куарежму

Источник:  Mercato 365Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай заинтересовал «Лилль», сообщает Mercato 365. Французский клуб, который в ближайшее время может сменить владельца, рассматривает возможность аренды 22-летнего голландца в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Депай выходил на поле в шести матчах «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. При этом максимальное игровое время он получил в матче Кубка лиги с «Нортхэмптоном», когда провел на поле 55 минут.

Также «Лилль» может приобрести полузащитника «Бешикташа» Рикарду Куарежму, контракт которого с клубом истекает в конце нынешнего сезона.

Напомним, новым владельцем «Лилля» в ближайшее время станет испанский бизнесмен Жерар Лопес, в 2009-2015 годах возглавлявший команду Формулы-1 «Лотус».

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